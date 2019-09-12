Володимир Цемах знову в Україні

Підозрюваний у справі про катастрофу Boeing рейсу MH17 Володимир Цемах знову в Україні. Цю інформацію оприлюднила його донька.

Щоправда, для українських силовиків він недоступний. З Росії бойовик повернувся на окуповану територію Донбасу.

У рамках обміну заручниками між Україною та Росією його довелося віддати Москві. Нідерланди вимагали, щоб Росія видала їм Цемаха. Напередодні тамтешні слідчі змінили статус бойовика з головного свідка на підозрюваного у трагедії.

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До слова, звільнені моряки зібрали гроші для політв’язня Котова.

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