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Враг возобновил жесткие обстрелы Харьковщины – глава ОВА

Анастасия Гевко редактор ленты Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в комментарии ведущей Вікна Новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона, что враг возобновил жесткие обстрелы Харьковской области.

– На Харьковщине сегодня вновь звучали обстрелы. В Харькове это Шевченковский, Киевский районы. Очень сильно враг обстреливает Золочев, вновь Чугуевский район, Лозовской. То чувство, что в Харькове сравнительно спокойно, является ошибочным. На улицах оставаться все еще очень опасно, – пояснил он.

Синегубов добавил, что ВСУ ведут активные боевые действия на севере области, на северо-восточном направлении, изюмском направлении, где враг несет значительные потери среди своей живой силы, бронированной техники. 

– Наши ВСУ не пропускают их в Луганскую и Донецкую области. Это направление для врага является принципиальным, как и вся Харьковская область, – отметил глава ОВА.

Он рассказал, что всего внутренне перемещенных лиц по Харьковской области – около 186 тыс. По его словам, это те, кто выезжает из оккупированных территорий, оттуда, где проводилась эвакуация и где ведутся боевые действия. 

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– Северная Салтовка почти полностью разрушена, 34 многоэтажки не подлежат восстановлению. По предварительным данным, у нас 15 тыс. человек нуждаются в жилье. Решается вопрос по поводу строительства временного жилья на территориях, где не ведутся боевые действия. Это, возможно, южное направление самого Харькова и иные населенные пункты подальше от зоны боевых действий. Также наша задача – полностью проанализировать повреждения жилых домов в частном секторе освобожденных населенных пунктов, – рассказал Олег Синегубов.

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