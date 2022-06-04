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Ворог відновив жорсткі обстріли Харківщини – голова ОВА

Анастасія Гевко редакторка стрічки Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у коментарі ведучій Вікна Новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону, що ворог відновив жорсткі обстріли Харківської області.

– На Харківщині сьогодні знову лунали обстріли. У Харкові це Шевченківський, Київський райони. Дуже сильно ворог обстрілює Золочів, знову Чугуївський район, Лозовський. Те відчуття, що у Харкові порівняно спокійно, є хибним. На вулицях залишатися ще дуже небезпечно, – пояснив він.

Синєгубов додав, що ЗСУ ведуть активні бойові дії на півночі області, на північно-східному напрямку, ізюмському напрямку, де ворог зазнає значних втрат серед своєї живої сили, броньованої техніки.

– Наші ЗСУ не пропускають їх у Луганську та Донецьку області. Цей напрямок для ворога є принциповим, як і вся Харківська область, – наголосив голова ОВА.

Він розповів, що всього внутрішньо переміщених осіб по Харківській області – близько 186 тис. За його словами, це ті, хто виїжджає з окупованих територій, звідти, де проводилася евакуація і де ведуться бойові дії.

Зараз дивляться

– Північна Салтівка майже повністю зруйнована, 34 багатоповерхівки не підлягають відновленню. За попередніми даними, у нас 15 тис. людей потребують житла. Вирішується питання щодо будівництва тимчасового житла на теренах, де не ведуться бойові дії. Це можливий південний напрямок самого Харкова та інші населені пункти подалі від зони бойових дій. Також наше завдання – повністю проаналізувати ушкодження житлових будинків у приватному секторі звільнених населених пунктів, – розповів Олег Синєгубов.

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