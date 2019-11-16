Ворохту и Татаров хотят объединить в ОТГ с центром Яремче – люди вышли на протест

Жители двух успешных поселков Ворохты и Татарова на Прикарпатье вышли на протест – они хотят создать территориальную общину с центром в Ворохте, но им не дают этого сделать. Два поселка пока подчиняются Яремче, и местная власть стремится создать ОТГ на трех и с центром именно в этом городе. Ворохта и Татаров – это богатейшие курорты. Доходы бюджета там достигают десятков миллионов гривен, и люди боятся, что все деньги Яремче будут забирать себе, а их финансировать по остаточному принципу.

Помещение деревянное, окна перекосились, трещины в фундаменте. Школе в Татарове – одном из известных карпатских курортов, более ста лет. Более 150 детей питаются в актовом зале.

Из года в год чиновники образования закрывают глаза на то, в каких условиях учатся дети.

Зимой и летом туристов в Татарове принимает чуть ли не каждая усадьба. С бюджетом более 10 млн грн. село может хорошо развиваться. Здесь готовы выделить львиную долю на достройку школы или строительство новой.

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Уже много лет Татаровский и Ворохтянский сельсоветы подчиняются Яремче. Теперь их хотят объединить в ОТГ с центром Яремче. Но местные жители категорически против. Говорят, тогда все деньги осядут в центре, а их будут финансировать по остаточному принципу.

В Ворохте 150 зеленых усадеб, 15 гостиниц и три спортивные базы.

Поселок близко к главной вершине Украины – Говерле. Ежегодно на пик поднимаются более миллиона путешественников.

То, что Ворохта должен стать центром ОТГ, прописано и в перспективном плане. В области с позицией селян считаются, но говорят – пока изучают документы.

Когда жители Татарова и Ворохты получат положительное решение об объединении – не известно. Поэтому люди акциями протеста пытаются достучаться до депутатов облсовета и руководителей Прикарпатья, и напомнить, что объединение общин в Украине является добровольным. Тем более, когда эти общины самодостаточны и перспективные.

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