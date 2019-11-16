Ворохту й Татаров хочу об’єднати в ОТГ з центром Яремче – люди вийшли на протест

Мешканці двох успішних селищ Ворохти й Татарова на Прикарпатті вийшли на протест – вони хочуть створити територіальну громаду з центром у Ворохті, але їм не дають цього зробити. Два селища наразі підпорядковуються Яремче, і місцева влада прагне створити ОТГ на трьох і з центром саме в цьому місті. Ворохта й Татарів – це багатющі курорти. Доходи бюджету там сягають десятків мільйонів гривень, і люди бояться, що всі гроші Яремче забиратиме собі, а їх фінансуватимуть за залишковим принципом.

Приміщення дерев’яне, вікна перекосилися, тріщини в фундаменті. Школі в Татарові – одному із відомих карпатських курортів, більше ста років. Понад 150 дітей харчуються в актовій залі.

З року в рік чиновники від освіти закривають очі на те, в яких умовах навчаються діти.

Узимку та влітку туристів у Татарові приймає чи не кожна садиба. З бюджетом у понад 10 млн грн. село може добре розвиватися. Тут готові виділити левову частку на добудову школи чи зведення нової.

Дивіться: Без конфліктів не обійшлося. Як чистять Миколаїв від МАФів

Уже багато років Татарівська та Ворохтянська сільради підпорядковуються Яремче. Тепер їх хочуть об’єднати в ОТГ з центром Яремче. Та місцеві мешканці категорично проти. Кажуть, тоді всі гроші осядуть у центрі, а їх фінансуватимуть за залишковим принципом.

У Ворохті 150 зелених садиб, 15 готелів і три спортивних бази.

Селище найближче до головної вершини України – Говерли. Щороку на пік піднімаються понад мільйон мандрівників.

Те, що Ворохта має стати центром ОТГ, прописано і в перспективному плані. В області на позицію селян зважають, але кажуть – поки вивчають документи.

Коли жителі Татарова та Ворохти отримають позитивне рішення про об’єднання – не відомо. Тому люди акціями протесту намагаються достукатися до депутатів облради й очільників Прикарпаття, та нагадати, що об’єднання громад в Україні є добровільним. Тим паче, коли ці громади самодостатні та перспективні.

Факти ICTV раніше писали про те, як на Київщині люди борються із незаконною приватизацією.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.