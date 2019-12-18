Вражеская пуля прошла навылет: в Марьинке мужчина погиб в собственном дворе

В Марьинке Донецкой области во время вражеского обстрела погиб гражданский житель. Его ранили из стрелкового оружия в полдень. Наши военные быстро эвакуировали мужчину, однако по дороге в больницу он скончался. Вчера (17 декабря) на фронте погиб один наш защитник.

В общем, прошлые сутки были неспокойны, боевики нарушали режим тишины 7 раз. Горячо было поблизости Новолуганского, Крымского, Майского. Активизировались на линии фронта и снайперы оккупантов.

Около семи вечера жизнь Василия Лисицына оборвал вражеский снайпер. Российские наемники начали бить из ручного противотанкового гранатомета, выманивали воинов на снайперский огонь. Вражеская пуля калибром 7,62 попала бойцу в голову.

Армеец на позывной Куба должен был заменить собрата на посту, потому что у него, как раз заканчивалась смена, но не успел. Василий был родом из Кропивницкого. Ему навсегда останется 28.

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Мы продолжаем съемки на соседних укреплениях армейцев, и вдруг поступает тревожная весть – неподалеку ранения получил гражданский житель Марьинки.

Просто на линии огня военные медики пытаются вернуть мужчину к жизни, но тщетно.

Мужчину звали Михаил, ему было 57. Сидел на скамейке под своим двором, когда в спину попал вражеский снайпер. Пуля прошла навылет.

Тело увидела соседка, выстрелов, говорит, не слышала. Просто вышла на улицу – посмотреть, что оно здесь. Госпожа Вера позвала на помощь соседа. Дед Николай, предполагает, после ранения Михаил смог пройти еще метров десять в поисках помощи.

У пани Веры осенью 2014 года во время вражеского обстрела погиб муж. Но она продолжает жить на самой линии огня. Бежать от войны пенсионерке и таким как она – некуда.

Факты ICTV ранее писали о том, что под Авдеевкой снайпер попал в голову бойцу ООС.

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