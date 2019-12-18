Ворожа куля пройшла навиліт: у Мар’їнці чоловік загинув біля власного подвір’я

У Мар’їнці на Донеччині під час ворожого обстрілу загинув цивільний житель. Його поранили зі стрілецької зброї опівдні, він помер на місці. Вчора (17 грудня) на фронті загинув один наш захисник.

Загалом, минула доба була неспокійною, бойовики порушували режим тиші 7 разів. Найгарячіше було поблизу Новолуганського, Кримського, Травневого. Активізувалися на лінії фронту і снайпери окупантів.

Близько сьомої вечора життя Василя Лісіцина обірвав ворожий снайпер. Російські найманці почали гатити із ручного протитанкового гранатомета, виманювали воїнів на снайперський вогонь. Ворожа куля калібром 7,62 влучила бійцю у голову, боець помер на місці бомбардування.

Армієць на позивний Куба мав замінити побратима на посту, бо в того, саме закінчувалася зміна, але не встиг. Василь був родом із Кропивницького. Йому назавжди залишиться 28.

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Ми продовжуємо зйомки на сусідніх укріпленнях армійців, аж раптом надходить тривожна звістка – неподалік поранень зазнав цивільний житель Мар’їнки.

Просто на лінії вогню військові медики намагаються повернути чоловіка до життя, але марно.

Чоловіка звали Михайло, йому було 57. Сидів на лавці біля свого подвір’я, коли в спину влучив ворожий снайпер. Куля пройшла навиліт.

Тіло побачила сусідка, пострілів, каже, не чула. Просто вийшла надвір – глянути, що воно тут. Пані Віра покликала на допомогу сусіда. Дід Микола, припускає, після поранення Михайло зміг пройти ще метрів десять у пошуках допомоги.

У пані Віри восени 2014 року під час ворожого обстрілу загинув чоловік. Але вона продовжує жити на самісінькій лінію вогню. Тікати від війни пенсіонерці і таким як вона – нікуди.

Факти ICTV раніше писали про те, що під Авдіївкою снайпер влучив у голову бійцю ООС.

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