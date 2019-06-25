В последний раз звонил и плакал. На Франковщине похоронили погибшего в Польше заробитчанина

В Польше на заработках погиб прикарпатец – работодатели решили от него избавиться. Вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь – тело вывезли за 130 км от места работы. Дело расследует польская полиция. Работодатели задержаны, однако утверждают, что 36-летний Василий Черней у них не работал и они вообще не знают украинца.

Последние 10 лет Василий Черней подрабатывал разнорабочим. Из Украины в Польшу уехал в феврале. Начинал по строительству, впоследствии перешел на пилораму.

– В последнее время, когда он звонил, то он был постоянно грустным. И три последних звонка он спрашивал о детях и почему-то плакал. , – отметила мать работника Мария Черней.

13 июня прямо на работе у Василия как случился приступ эпилепсии. Работники, которые работали рядом, обратились к работодателям с просьбой вызвать врача. Им отказали. Мол, уже нерабочее время.

Польские правоохранители рассказали, что через четыре дня тело Василия нашел местный лесник, аж за 130 км от предприятия, где он работал. Василий был без документов и мобильного. На нем рабочие перчатки, опилки, это и помогло определить, кем он работал. Нашли и мастерскую, владелицу задержали. На допросе она во всем призналась.

– Можно было человека вывезти за пределы рабочего места и вызвать скорую, если не хотелось штраф платить, а не выбросить как хлам какой-то, – говорит жена Василия Чорнея Наталья.

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Обладательнице мастерской уже предъявили обвинение в неоказании помощи бессознательному и непреднамеренном причинении смерти. За это ей грозит до пяти лет заключения. Такое же наказание ждет и ее подельника – задержанного украинца. Родные же до сих пор не знают причины смерти. Документы, которые привезли с телом, – закодированы. Ни польская, ни украинская сторона к семье не обращалась.

Родным объяснили, что им повезло. Если бы через полдня прикарпатца не опознали, то похоронили бы в Польше как неизвестного. $2 тыс. за транспортировку тела у семьи не было. Деньги за сутки собрали работники. У Василия осталось трое детей. В профсоюзе работников в Польше говорят, что когда на заработки едут нелегально – тогда почти невозможно найти правду, а тем более какую-то компенсацию.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что украинские заробитчане перевели домой за год почти $11 млрд.

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