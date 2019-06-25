Востаннє дзвонив і плакав. На Франківщині поховали загиблого у Польщі заробітчанина

У Польщі на заробітках загинув прикарпатець – роботодавці вирішили його позбутися. Замість того, щоб надати медичну допомогу – тіло вивезли за 130 км від місця праці. Справу розслідує польська поліція. Роботодавці затримані, однак стверджують, що 36-річний Василь Чорней у них не працював і вони взагалі не знають українця.

Останні 10 років Василь Чорней підробляв різноробом. З України до Польщі поїхав у лютому. Починав з будівництва, згодом перейшов на пилораму.

– Останнім часом, коли він дзвонив, то він був постійно зажурений. І три останніх дзвінки він питав про дітей і чомусь плакав. , – зазначила мати заробітчанина Марія Чорней.

13 червня просто на роботі у Василя наче трапився напад епілепсії. Заробітчани, які працювали поруч, звернулися до роботодавців з проханням викликати лікаря. Їм відмовили. Мовляв, уже неробочий час.

Польські правоохоронці розповіли, що за чотири дні тіло Василя знайшов місцевий лісник, аж за 130 км від підприємства, де той працював. Василь був без документів та мобільного. На ньому були робочі рукавички, тирса, це й допомогло визначити, ким він працював. Знайшли і майстерню, власницю затримали. На допиті вона в усьому зізналась.

– Можна було людину вивезти за межі робочого місця і викликати швидку, якщо ти не хотів штраф платити, а не викинути як непотріб якийсь, – говорить дружина Василя Чорнея Наталія.

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Власниці майстерні вже висунули обвинувачення в ненаданні допомоги непритомному та ненавмисному спричиненні смерті. За це їй загрожує до п’яти років ув’язнення. Таке ж покарання чекає і її поплічника – затриманого українця. Рідні ж досі не знають причини смерті. Документи, які привезли з тілом, – закодовані. Ані польська, ані українська сторона до родини не зверталася.

Рідним пояснили, що їм пощастило. Якби за півдня прикарпатця не опізнали, то поховали б у Польщі як невідомого. $2 тис. за транспортування тіла в родини не було. Гроші за добу зібрали заробітчани. У Василя залишилося троє дітей. У профспілці працівників у Польщі кажуть, що коли на заробітки їдуть нелегально – тоді майже нереально знайти правду, а тим паче якусь компенсацію.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українські заробітчани переказали додому за рік майже $11 млрд.

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