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Востаннє таке бачили півстоліття тому: Кирилівку накрила потужна піщана буря

Потужна піщана буря напередодні накрила популярний курорт Кирилівка на Азовському морі.

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Небезпечне і незвичне для України явище фіксували очевидці. На відео видно, як пил та пісок підіймаються над горизонтом.

Місцеві старожили кажуть, що востаннє таке явище тут бачили півстоліття тому.

Нагадаємо, після нещодавньої негоди у курортній Санжійці обвалився схил. Глиняна маса засипала більшу частину пляжу

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