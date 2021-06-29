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Олена Баранова |

Влияние азартных игр на развитие стран

Людям свойственно искать на досуге удовольствие. Одни в полном восторге от музыкального фестиваля, другие находят удовольствие еще и, в частности, в азартных играх.

Представители бренда Cosmolot, который первым в Украине получил лицензию на организацию азартных игр, поделились своими соображениями о влиянии этой индустрии на развитие бизнеса и экономики, налоги и социальные проекты.

Легализация азартных игр приносит пользу многим сферам бизнеса и экономики Украины. Конечно, в первую очередь это дает развитие технологий различных сфер бизнеса.

Мы продемонстрировали и пригласили наших международных коллег, которые более 15-20 лет работали на европейских и британских проектах и ​​развивали эти технологии там.

Обсудили и методы борьбы с игровой зависимостью. Представители бренда рассказали, как снизить уровень лудомании.

Один из первоочередных и важнейших шагов на этом пути — введение принципов ответственной игры. Эта мировая практика уже неоднократно демонстрировала свою эффективность в развитии надежности и безопасности для игроков в Великобритании и многих странах Европы. Наша цель — развить эти принципы в Украине.

Издавна людям присущ интерес к играм. И нужно помнить, отмечают представители Cosmolot, что к любому делу, в том числе к игре, необходимо относиться ответственно.

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