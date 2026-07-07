Украина может получить от Польши истребители МиГ-29 только в рамках обмена на сотрудничество в сфере беспилотных технологий.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Передача МиГ-29 Украине: что известно

По словам Косиняка-Камыша, Украина не отказалась от получения польских истребителей МиГ-29.

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— Этот вопрос еще не закрыт. Мы получили запрос от украинской стороны о том, что они по-прежнему заинтересованы, — заявил глава Минобороны Польши.

Он отметил, что Киев представил свои предложения по передаче Польше беспилотных технологий в течение следующих двух лет.

— Так что такая возможность обмена вполне реальна, но это должен быть обмен, а не просто передача из Польши. Мы здесь очень осторожны, — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Напомним, ранее заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава приостановила передачу Украине истребителей МиГ-29 из-за незавершенных договоренностей о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

Позже польские СМИ сообщили, что Министерство национальной обороны Польши приняло решение постепенно выводить истребители МиГ-29 из эксплуатации.

По информации Wirtualna Polska, в Минобороны Польши подтвердили, что истребители будут выводить из боевого состава по конфиденциальному графику, который не будет разглашаться из соображений безопасности.

При этом в ведомстве не уточнили, могут ли самолеты все-таки быть переданы Украине после завершения переговоров о технологическом обмене.

По его словам, после урегулирования этого вопроса Польша готова вернуться к реализации договоренностей, а передача самолетов по-прежнему возможна.

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