Вплив азартних ігор на розвиток країн

Людям властиво шукати на дозвіллі задоволення. Одні у повному захваті від музичного фестивалю, інші знаходять задоволення ще й, зокрема, в азартних іграх.

Представники бренду Cosmolot, який першим в Україні отримав ліцензію на організацію азартних ігор, поділилися своїми міркуваннями про вплив цієї індустрії на розвиток бізнесу й економіки, податки та соціальні проекти.

Легалізація азартних ігор дає користь багатьом сферам бізнесу та економіки України. Звичайно, в першу чергу це дає розвиток технологій різних сфер бізнесу. Ми продемонстрували і запросили наших міжнародних колег, які більше 15-20 років працювали на європейських та британських проектах та розвивали ці технології там.

Обговорили й методи боротьби з ігровою залежністю. Представники бренду розказали, як знизити рівень лудоманії.

Один з першочергових та найважливіших кроків на цьому шляху – введення принципів відповідальної гри. Ця світова практика вже неодноразово демонструвала свою ефективність в розвитку надійності та безпеки для гравців у Великобританії та ще багатьох країнах Європи. Наша мета – розвити ці принципи в Україні.

Здавна людям притаманний інтерес до ігор. Та потрібно пам’ятати, зауважують представники Cosmolot, що до будь якої справи, в тому числі до гри, необхідно ставитися відповідально.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.