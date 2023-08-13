Все решит Кабмин: противостояние НЕФТЕГАЗА и АРМА

Уже больше года, как арестованное, на период расследования уголовных дел, имущество кума Путина – Медведчука, а это преимущественно автозаправочные станции. Так что оно передано во временное управление государству. Часть передали в аренду другим сетям АЗС, другая часть возобновила работу после длительного простоя и работает под брендом U.GO. В то же время, агентство по поиску и управлению активами, полученными преступным путем, АРМА заявляет, что управляющий активами не выполняет взятые на себя обязательства и поэтому хочет расторгнуть договор.

Трасса Киев-Житомир, спустя почти полтора года после изгнания оккупантов из Киевщины. Здесь до сих пор видны следы боевых действий. На фоне полностью уничтоженного склада, заправка, которая несмотря на повреждения начала работать.

Когда правительство передало активы, недвижимое имущество и земельные участки, входившие в состав сети заправок GLUSCO в управление государственной компании “Нефтегаз Ойл Трейдинг”, на их базе сформировали сеть АЗС, работающую под брендом U.GO.

АЗС в селе Мрия в Киевской области уничтожена почти полностью, поэтому к ее восстановлению еще не приступили. Таких разрушенных объектов всего пять. Остальные заправки, а это 81 комплекс – уже работают.

По данным в открытых источниках, в мае прошлого года Нафтогаз Ойл Трейдинг получил в управление корпоративные права 34 предприятий группы GLUSCO Украина, а также 172 имущественных объекта. Из них 126 – недвижимое имущество автозаправочных комплексов из имущества предприятий, входящих в группу GLUSCO Украина, связанную с Медведчуком. В этот список входили также имущественные объекты компаний-партнеров GLUSCO – группы Mango. В марте 2023 г. суд снял арест с имущества этих предприятий.

Из почти тысяч человек штатной численности работников предприятий, корпоративные права которых были переданы в управление Нафтогаз Ойл Трейдинг, постоянно работали всего 100. Предприятия были в долгах и по зарплатам и по складскому – эту ситуацию удалось оперативно исправить.

Теперь АЗК U.GO – это современные комплексы, на которых можно не только заправиться.

В то же время, агентство управления активами, полученными преступным путем, решило, что управляющий не должным образом управляет сетью АЗК и заявляет о расторжении договора. Информация об этом появилась на сайте АРМА.

Управляющая компания заявляет: регулярно отчитывается перед АРМА по поводу финансов компании и претензий, мол, не было.

Журналистка-расследователь Любовь Величко добавляет: в попытке расторгнуть договор с Нафтогаз Ойл Трейдинг, АРМА явно превысила свои полномочия.

Сегодня заправки U.GO и дальше обслуживают клиентов. Особая гордость компании АЗК в прифронтовых зонах. Они начинают работать почти сразу же после деоккупации.

Дальнейшую судьбу заправок U.GO должен решить Кабинет Министров. Менеджмент АЗК убежден – существенных претензий к работе сети быть не может.

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