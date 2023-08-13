Все вирішить Кабмін: протистояння НАФТОГАЗУ та АРМА

Вже понад рік, як арештоване, на період розслідування кримінальних справ, майно кума Путіна – Медведчука, а це переважно автозаправні станції. Тож воно передане в тимчасове управління державі. Частину передали в оренду іншим мережам АЗС, інша ж частина відновила роботу після тривалого простою та працює під брендом U.GO. Водночас агентство із пошуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом, АРМА заявляє, що управитель активами не виконує взятих на себе зобов’язань і тому хоче розірвати договір.

Траса Київ-Житомир, через майже півтора року після вигнання окупантів з Київщини, тут і досі видно сліди бойових дій. На тлі зруйнованого вщент складу, заправка, що попри ушкодження почала працювати.

Коли уряд передав активи, нерухоме майно та земельні ділянки, які входили до складу мережі заправок GLUSCO в управління державній компанії Нафтогаз Ойл Трейдинг, на їх базі сформували мережу АЗС, що працює під брендом U.GO.

АЗС у селі Мрія на Київщині знищена майже повністю, тож до її відбудови ще не приступили. Таких зруйнованих об’єктів загалом п’ять. Решта заправок, а це 81 комплекс – уже працюють.

За даними у відкритих джерелах, торік у травні Нафтогаз Ойл Трейдинг отримав в управління корпоративні права 34 підприємств групи GLUSCO Україна, а також 172 майнові об’єкти. З них 126 – нерухоме майно автозаправних комплексів з майна підприємств, що входять до групи GLUSCO Україна, яку пов’язують з Медведчуком. До цього переліку входили також майнові об’єкти компаній-партнерів GLUSCO – групи Mango. У березні 2023 року суд зняв арешт з майна цих підприємств.

Із майже тисяч людей штатної чисельності працівників підприємств, корпоративні права яких були передані в управління Нафтогаз Ойл Трейдинг, постійно працювали лише 100. Підприємства були в боргах і по зарплатах і по комірному – цю ситуацію вдалося оперативно виправити.

Тепер АЗК U.GO – це сучасні комплекси, на яких можна не лише заправитися.

Водночас агентство управління активами, отриманими злочинним шляхом, вирішило, що управитель не належно керує мережею АЗК і заявляє про розірвання договору. Інформація про це з’явилась на сайті АРМА.

Компанія-управитель заявляє: регулярно звітує перед АРМА щодо фінансів компанії і претензій, мовляв, не було.

Журналістка-розслідувачка Любов Величко додає: у спробі розірвати договір із Нафтогаз Ойл Трейдинг, АРМА явно перевищила свої повноваження.

На сьогодні заправки U.GO і далі обслуговують клієнтів. Особлива гордість компанії АЗК у прифронтових зонах. Вони починають працювати майже одразу після деокупації.

Подальшу долю заправок U.GO має вирішити Кабінет міністрів. Менеджмент АЗК переконаний – суттєвих претензій до роботи мережі бути не може.

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