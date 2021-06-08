Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Політика

Всі докази у справі МН17 вказують, що літак збила ракета РФ – Bellingcat

Всі докази по справі катастрофи МН17 вказують, що літак збила російська ракета. Саме Росія привезла зброю на Донбас.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню DW розповів журналіст-розслідувач Bellingcat. 

Читайте
MH17: Нідерланди не притягуватимуть Україну до відповідальності за незакрите небо

Тим часом в Нідерландах вже другий день триває розгляд справи по суті. На початку засідання суддя зазначив, що всі дослідження показують, що літак був справний. Тому версію про аварію відкинули.

Також суддя повідомив, що евакуація тіл загиблих і уламків лайнера, робота експертів і слідчих на місці трагедії була утруднена через бойові дії.

Нагадаємо, літак МН17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Загинули 298 осіб з різних країн світу. Майже двісті були громадянами Нідерландів.

Справа MH17

Вчора в Гаазі почався розгляд справи про збиття рейсу МН17 малайзійських авіаліній на Донбасі. 

Слухання триватимуть до 10 червня, а наступного дня відбудеться підсумкове засідання. Судді визначать, чи винні підсудні, а також звідки був здійснений постріл.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Розслідування Bellingcat щодо вагнерівців: коли вийде фільм
Розслідування Bellingcat щодо вагнерівців: коли вийде фільм
За однаковим сценарієм: Bellingcat повідомила про причетність ГРУ до вибухів на складах ЗСУ
За однаковим сценарієм: Bellingcat повідомила про причетність ГРУ до вибухів на складах ЗСУ
Диверсії РФ у Чехії і Болгарії були частиною операції проти України – Bellingcat
Диверсії РФ у Чехії і Болгарії були частиною операції проти України – Bellingcat
Україна направила до Гааги матеріали про бої в Іловайську і Донецькому аеропорту
Україна направила до Гааги матеріали про бої в Іловайську і Донецькому аеропорту
Які наслідки може мати розслідування Bellingcat про вагнерівців і чому його не провели в Україні
Які наслідки може мати розслідування Bellingcat про вагнерівців і чому його не провели в Україні
MH17: Нідерланди не притягуватимуть Україну до відповідальності за незакрите небо
MH17: Нідерланди не притягуватимуть Україну до відповідальності за незакрите небо
Bellingcat розслідує справу вагнерівців і зніме фільм про українські спецслужби
Bellingcat розслідує справу вагнерівців і зніме фільм про українські спецслужби
Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи MH17
Суд у Гаазі відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи MH17
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка