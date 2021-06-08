Всі докази у справі МН17 вказують, що літак збила ракета РФ – Bellingcat

Всі докази по справі катастрофи МН17 вказують, що літак збила російська ракета. Саме Росія привезла зброю на Донбас.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню DW розповів журналіст-розслідувач Bellingcat.

Тим часом в Нідерландах вже другий день триває розгляд справи по суті. На початку засідання суддя зазначив, що всі дослідження показують, що літак був справний. Тому версію про аварію відкинули.

Також суддя повідомив, що евакуація тіл загиблих і уламків лайнера, робота експертів і слідчих на місці трагедії була утруднена через бойові дії.

Нагадаємо, літак МН17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Загинули 298 осіб з різних країн світу. Майже двісті були громадянами Нідерландів.

Справа MH17

Вчора в Гаазі почався розгляд справи про збиття рейсу МН17 малайзійських авіаліній на Донбасі.

Слухання триватимуть до 10 червня, а наступного дня відбудеться підсумкове засідання. Судді визначать, чи винні підсудні, а також звідки був здійснений постріл.

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