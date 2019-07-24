Установил 4 рекорда: украинец совершил кругосветное путешествие за 280 дней

На Родину вернулся первый украинский путешественник, совершивший кругосветное путешествие без самолета. На это у Артемия Сурина пошло 280 дней и 140 тысяч долларов.

Он дважды пересек экватор, переплыл три океана, побывал в жарких африканских пустынях и морозной Антарктиде. Все путешествие снимал на видео и теперь планирует выпустить о них документальный фильм.

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Необходимо посетить все континенты, пересечь все часовые пояса и это должен быть непрерывный путь без авиаперелетов. Такие требования Королевского географического общества, чтобы путешествие признали кругосветным. И таки признали, целых 4 рекорда.

На очереди – книга рекордов Гиннеса. Обойти земной шар Артемия вдохновил роман Жюль Верна Вокруг света за 80 дней. И хотя его путешествие длилось на 200 дней дольше, приключений было не менее чем у героя книги.

Артемий дважды пересек экватор, побывал на отдаленном острове в Тихом океане. А все виды с дрона снимал на видео – чтобы сделать документалку. За это в Иране его ложно обвинили в шпионаже и на суде, который длился всего 5 минут, осудили пожизненно. Но, к счастью, его путешествие закончилось хэппи эндом.

Обошлось путешествие вокруг света в 140 тысяч долларов, все деньги заработанные самим бизнесменом. Но можно и гораздо дешевле, настаивает Артемий, призывает путешествовать всех. По словам путешественника, чтобы обогнуть земной шар, в запасе достаточно иметь несколько сотен слов на английском, паспорт, карточку и смартфон.

За 9 месяцев в экзотических уголках планеты Артемий понял, как скучает за родным домом. Коренной харьковчанин перешел на украинский язык и теперь пытается общаться только так, а полученным опытом – хочет делиться, чтобы и Украина стала привлекательной туристической приманкой на мировой карте.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как совершал свое путешествие Артемий Сурин.

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