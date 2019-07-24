Встановив 4 рекорди: українець здійснив навколосвітню подорож за 280 днів

На Батьківщину повернувся перший український мандрівник, який здійснив навколосвітню подорож без літака. На це в Артемія Суріна пішло 280 днів і 140 тисяч доларів.

Він двічі перетнув екватор, переплив три океани, побував у спекотних африканських пустелях та морозній Антарктиді. Усю подорож знімав на відео і тепер планує випустити про неї документальний фільм.

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Необхідно відвідати усі континенти, перетнути усі часові пояси і має бути безперервний шлях без авіаперельотів. Такі вимоги Королівського географічного товариства, аби подорож визнали навколосвітньою. І таки визнали, цілих 4 рекорди.

На черзі – книга рекордів Гіннеса. Обійти земну кулю Артемія надихнув роман Жюль Верна Навколо світу за 80 днів. І хоча його подорож тривала на 200 днів довше, пригод було не менше ніж у героя книги.

Артемій двічі перетнув екватор, побував на найвіддаленішому острові в Тихому океані. А всі краєвиди з дрона знімав на відео – аби зробити документалку. За це в Ірані його помилково звинуватили в шпигунстві й на суді, що тривав усього 5 хвилин, засудили довічно. Та, на щастя, його мандрівка закінчилась хеппі ендом.

Обійшлась подорож навколо світу у 140 тисяч доларів, усі гроші зароблені самим бізнесменом. Та можна і набагато дешевше, наполягає Артемій, закликає подорожувати всіх. За словами мандрівника, аби обігнути земну кулю, у запасі вистачить мати кілька сотень слів англійською, паспорт, картку і смартфон.

За 9 місяців у найекзотичніших куточках планети Артемій зрозумів, як сумує за рідним домом. Корінний харків’янин перейшов на українську і тепер намагається спілкуватись тільки так, а здобутим досвідом – хоче ділитися, аби й Україна стала привабливою туристичною принадою на світовій мапі.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як здійснював свою подорож Артемій Сурін.

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