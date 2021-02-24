Вонзил в щеку нож: на Донбассе боевик напал на военного

Возле села Чермалык в Донецкой области русский наемник с ножом напал на украинском бойца.

Военный нашел противника, когда тот скрывался в окопе. После разоблачения враг напал на украинца с штык-ножом и ранил его в щеку, однако получил в ответ пулю.

Боевика схватили и отправили в больницу. С украинским бойцом все хорошо.

В штабе ООС пока не прокомментировали информацию об инциденте.

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Всего за минувшие сутки на передовой было 22 обстрелы.

Так, у Зайцево один украинский военный погиб, еще один — ранен. У Песков солдат получил легкое ранение.

Также противник из гранатометов обстрелял хутор Свободный на Луганщине. Погиб мирный житель.

Еще были обстрелы у Красногоровки, Песков, Шумов, Авдеевки и Золотого.

Кроме этого, оккупанты пытаются создать иллюзию, что именно украинская сторона нарушает режим тишины. В частности, пророссийские медиа с 19-го февраля говорили о том, что Украина готовится к активным действиям.

В свою очередь Украина подготовила жалобы в ОБСЕ с доказательствами нарушений и преступлений РФ на территории Донбасса.

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