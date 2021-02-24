За минулу добу у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.

Неподалік Красногорівки окупаційні війська стріляли з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення один український захисник.

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Біля Шумів збройні формування РФ відкрили вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Причепилівки та Катеринівки – ще й зі стрілецької зброї.

В районі населених пунктів Авдіївка, Луганське, Золоте-4 та Миронівський противник здійснив декілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Павлополя і Новоселівки Другої бойовики відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 24 лютого, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Доба на Донбасі

За 22 лютого у зоні ООС бойовики 11 разів порушили режимм припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських військових загинули, а троє отримали поранення.

Поблизу населеного пункту Авдіївка бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Південного бойовики вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.