За минулу добу у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту Зайцеве бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.
Неподалік Красногорівки окупаційні війська стріляли з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок обстрілу отримав вогнепальне поранення один український захисник.
Біля Шумів збройні формування РФ відкрили вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Причепилівки та Катеринівки – ще й зі стрілецької зброї.
В районі населених пунктів Авдіївка, Луганське, Золоте-4 та Миронівський противник здійснив декілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Павлополя і Новоселівки Другої бойовики відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Від початку поточної доби, 24 лютого, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Доба на Донбасі
За 22 лютого у зоні ООС бойовики 11 разів порушили режимм припинення вогню. Внаслідок обстрілів двоє українських військових загинули, а троє отримали поранення.
Поблизу населеного пункту Авдіївка бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Південного бойовики вели прицільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.