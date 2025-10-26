Извините, приказ, и выстрел: история жительницы Звановки, выжившей после расстрела всей семьи

Главное управление разведки Министерства обороны Украины зафиксировало приказ российских оккупантов расстреливать гражданских в Покровске Донецкой области. Но это происходит давно и повсюду.

Накануне войска России целенаправленно ударили Ланцетом по гражданскому автомобилю, в результате чего погибли журналистка и оператор телеканала FreeДом.

По информации Донецкой областной прокуратуры, 20 октября россияне расстреляли две семьи в подвалах Звановки Бахмутского района. Жестоко убиты пять человек.

А несколькими днями ранее российские нелюди застрелили еще трех мирных украинцев в Покровске, которые, как сообщили в группировке войск Восток, скорее всего, пытались самостоятельно эвакуироваться.

Подробнее о зверствах россиян рассказал журналист программы Вікна-новини Евгений Бригар.

История жительницы Звановки, выжившую после встречи с оккупантами

Жительница Звановки Бахмутского района чудом выжила после встречи с российскими нелюдями.

Ольга рассказала, что военные РФ спустились в подвал, где они с семьей почти круглосуточно скрывались, и начали требовать информацию об украинских защитниках. Не получив ответа, они вышли. Но уже через несколько секунд вернулись.

— Это все за секунду произошло. Он вот забежал: извините, приказ. И из ружья. Короче, и я падаю, думала, что я умру. Потом у меня такое было разочарование, что я опомнилась, — поделилась Ольга.

Российские террористы убили ее мужа и их двух сыновей. Также расстреляли семью соседей. Ольге, к счастью, удалось самостоятельно выбраться на подконтрольную Украине территорию — с огнестрельным ранением челюсти.

Сейчас женщина проходит лечение, а прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления.

Что известно об убийствах украинцев в Покровске

Зверские убийства гражданских произошли несколькими днями ранее в Покровске.

— Несколько дней назад было нападение на мирное население, которое пыталось пешком по железной дороге эвакуироваться, но россияне их уничтожили, — сообщил спикер группировки войск Восток Григорий Шаповал.

Видео очередного военного преступления на своих страницах опубликовал волонтер Денис Христов – по просьбе автора ролика, одного из военнослужащих, защищающих Покровск. На обнародованных кадрах видно как минимум трех убитых гражданских.

— Мы видим раненую женщину, которая двигалась от центра в направлении района Динас. У нее — перебиты ноги. Я даже не представляю, сколько времени она там проведет. Недалеко от женщины лежит дедушка. За ним мы видим еще одну женщину на велосипеде, тоже двигавшуюся из центра, которую просто расстреляли в спину. И мужчина, наверное, сам того не осознавая, шел навстречу российской засаде, — отметил Христов.

По информации 7 корпуса ДШВ, убийства жителей Покровска совершила диверсионно-разведывательная группа россиян, которая сумела проникнуть в центр города — к железнодорожному вокзалу.

Там они попытались спрятаться, но вскоре украинские защитники с помощью дронов уничтожили всех врагов. Подтверждают эту информацию и в группировке войск Восток.

— С точки зрения того, что эти ДРГ были уничтожены – это так, верно. И ДРГ группы сейчас пытаются довольно часто заходить небольшими группами, но в большом количестве. На сегодня все эти группы уничтожены, в полном объеме, — подчеркнул Шаповал.

Как рассказала спикер СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа, по факту расстрела гражданских лиц в Покровске зарегистрировано уголовное производство.

— Следователи службы безопасности Украины проводят досудебное расследование по части второй ст. 438 УК. Также продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к этому преступлению, — отметила спикер.

Денис Христов опубликовал фотографии с трассы вблизи Родинского Покровского района. На днях там был убит еще один гражданский.

Сначала россияне FPV-дроном попали в легковой автомобиль. Водитель получил тяжелые ранения, однако некоторое время еще был жив, возможно, имея шансы на спасение. Но россиян это не устраивало. Они не пожалели еще одного дрона, чтобы добить мужчину. Он сгорел заживо.

К большому сожалению, убийства гражданских жителей в Покровском районе отнюдь не единичны. Волонтер Яна Восточная, которая до 2025 года проживала в Покровске, а затем помогала эвакуировать гражданских из города, помнит почти каждое зверское убийство.

За последние месяцы россияне цинично убили в Покровском районе сотни мирных жителей. И это только те, что официально подтверждены. Частью смертей гражданских россияне “хвастаются” в своих Telegram-каналах.

В самом же городе Покровск, по информации группировки войск Восток, до сих пор находится более 1 тыс. человек. Смертельная опасность нависает над ними каждую секунду.

Силы обороны Украины прилагают все усилия, чтобы не дать врагу продвинуться дальше и сохранить жизни гражданских. Они призывают жителей других прифронтовых городов и поселков, пока есть возможность, эвакуироваться в более безопасные места.

Почти регулярные расстрелы гражданского населения на линии фронта демонстрируют: россиянам безразлично, кого убивать – гражданских или военных. Абсолютно каждый украинец для них – приоритетная цель.

