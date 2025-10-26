Вибачте, наказ, і постріл: історія жительки Званівки, яка вижила після розстрілу всієї родини

Головне управління розвідки Міністерства оборони України зафіксувало наказ російських окупантів розстрілювати цивільних у Покровську Донецької області. Але це відбувається давно і повсюди.

Напередодні війська Росії цілеспрямовано вдарили Ланцетом по цивільному авто, внаслідок чого загинули журналістка та оператор телеканалу FreeДом.

За інформацією Донецької обласної прокуратури, 20 жовтня росіяни розстріляли дві родини у підвалах Званівки Бахмутського району. Жорстоко вбито п’ятьох людей.

А кількома днями раніше російські нелюди застрелили ще трьох мирних українців у Покровську, які, як повідомили в угрупуванні військ Схід, найімовірніше, намагалися самостійно евакуюватися.

Детальніше про звірства росіян розказав журналіст програми Вікна-новини Євген Бригар.

Історія жительки Званівки, яка вижила після зустрічі з окупантами

Мешканка Званівки Бахмутського району дивом вижила після зустрічі з російськими нелюдами.

Ольга розповіла, що військові РФ спустилися у підвал, де вони з родиною ледь не цілодобово переховувалися, почавши вимагати інформацію про українських оборонців. Не отримавши відповіді, вони вийшли. Але вже за кілька секунд повернулися.

– Це все за секунду відбулося. Він оце забіг: вибачте, наказ. І з рушниці. Коротше, і я ж падаю, думала, що я помру. Потім в мене таке було розчарування, що я отямилася, – поділилася Ольга.

Російські терористи вбили її чоловіка та їхніх двох синів. Також розстріляли родину сусідів. Ользі, на щастя, вдалося самостійно вибратися на підконтрольну Україні територію – з вогнепальним пораненням щелепи.

Нині жінка проходить лікування, а прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Що відомо про вбивства українців у Покровську

Звірячі вбивства цивільних трапилися кількома днями раніше у Покровську.

– Кілька днів тому був напад на мирне населення, які намагалися пішим ходом по залізничній дорозі евакуюватися, але росіяни їх знищили, – повідомив речник угруповання військ Схід Григорій Шаповал.

Відео чергового воєнного злочину на своїх сторінках опублікував волонтер Денис Христов – на прохання автора ролика, одного з військовослужбовців, який боронить Покровськ. На оприлюднених кадрах видно щонайменше трьох убитих цивільних.

– Ми бачимо поранену жінку, яка рухалася від центру в напрямку району Дінас. У неї – перебиті ноги. Я навіть не уявляю, скільки часу вона там проведе. Неподалік від жінки лежить дідусь. За ним ми бачимо ще одну жінку на велосипеді, яка теж рухалася з центра, яку просто розстріляли в спину. І чоловік, напевно, сам того не усвідомлюючи, йшов на зустріч російській засаді, – зазначив Христов.

За інформацією 7 корпусу ДШВ, вбивства мешканців Покровська скоїла диверсійно-розвідувальна група росіян, яка зуміла проникнути в центр міста – до залізничного вокзалу.

Там вони спробували заховатися, але вже невдовзі українські оборонці за допомогою дронів знищили усіх ворогів. Підтверджують цю інформацію і в угрупованні військ Схід.

– З боку того, що знищені були ці ДРГ – це так, вірно. І ДРГ групи зараз намагаються досить часто заходити невеликими групами, але великою кількістю. На сьогодні всі ці групи знищені, в повному обсязі, – наголосив Шаповал.

Як розповіла речниця СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа, за фактом розстрілу цивільних громадян у Покровську зареєстровано кримінальне провадження.

– Слідчі служби безпеки України проводять досудове розслідування за частиною другою ст. 438 ККУ. Також триває комплекс оперативно-слідчих заходів для встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину, – зазначила речниця.

Денис Христов опублікував світлини з траси поблизу Родинського Покровського району. Цими днями там було вбито ще одного цивільного.

Спочатку росіяни FPV-дроном поцілили в легкове авто. Водій дістав тяжкі поранення, однак якийсь час іще був живий, можливо, мавши шанси на порятунок. Але росіян це не влаштовувало. Вони не пошкодували ще одного дрона, щоб добити чоловіка. Він згорів живцем.

На превеликий жаль, вбивства цивільних жителів у Покровському районі геть не поодинокі. Волонтерка Яна Східна, яка до 2025 року проживала в Покровську, а згодом допомагала евакуйовувати цивільних з міста, пам’ятає ледь не кожне звіряче вбивство.

За останні місяці росіяни цинічно вбили в Покровському районі сотні мирних мешканців. І це лише ті, що офіційно підтверджені. Частиною смертей цивільних росіяни “хизуються” у своїх Telegram-каналах.

У самому ж місті Покровськ, за інформацією угруповання військ Схід, досі перебуває понад 1 тис. осіб. Смертельна небезпека над ними нависає щосекунди.

Сили оборони України докладають усіх зусиль, щоб не дати ворогу просунутися далі та зберегти життя цивільних. Вони закликають мешканців інших прифронтових міст та селищ, поки є можливість, евакуюватися у більш безпечні місця.

Ледь не регулярні розстріли цивільного населення на лінії фронту демонструють: росіянам байдуже, кого вбивати – цивільних чи військових. Абсолютно кожен українець для них – пріоритетна ціль.

