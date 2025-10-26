Во временно оккупированном Крыму украинские разведчики поразили три российские радиолокационные станции и десантный катер.

Поражение трех РЛС и катера россиян в Крыму

Соответствующее видео обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается в сообщении, дроны спецподразделения ГУР МО Украины Примары, мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов в Крыму.

По информации Главного управления разведки, на этот раз под ударом украинских разведчиков оказались следующие цели войск РФ:

  • РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф;
  • РЛС П-18 Терек;
  • РЛС 55Ж6У Небо-У;
  • десантный катер БК-16.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подчеркнули, что вооруженная борьба продолжается.

