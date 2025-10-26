Юлия Захарченко, редактор ленты
В Крыму поражены три РЛС и десантный катер российских оккупантов
Во временно оккупированном Крыму украинские разведчики поразили три российские радиолокационные станции и десантный катер.
Поражение трех РЛС и катера россиян в Крыму
Соответствующее видео обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Как отмечается в сообщении, дроны спецподразделения ГУР МО Украины Примары, мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов в Крыму.
По информации Главного управления разведки, на этот раз под ударом украинских разведчиков оказались следующие цели войск РФ:
- РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф;
- РЛС П-18 Терек;
- РЛС 55Ж6У Небо-У;
- десантный катер БК-16.
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подчеркнули, что вооруженная борьба продолжается.
