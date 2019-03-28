Выборы 2019: расходы кандидатов на агитацию и самые распространенные нарушения

В последние горячие дни перед выборами президента социологи обнародывают последние рейтинги кандидатов, аналитики подсчитывают расходы претендентов, полиция с понедельника – на усиленном режиме службы. В сам день голосований МВД обещает задействовать 130 тыс. правоохранителей.

Сейчас фиксируют многочисленные нарушения в ходе агитации и размещении рекламы, теневое финансирование и даже подкуп избирателей. Много черного пиара против лидеров гонки.

На кампанию 44 кандидата потратили 1,2 млрд грн. Это официальные промежуточные данные. Расходы впервые в истории голосований проанализировала ЦИК вместе с Нацагенством предотвращения коррупции.

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Наибольший избирательный фонд – 417 млн. грн., Наименьший – всего 500 грн. Деятельность финансировали и партии, и отдельные граждане. Раскошелились преимущественно на медийную рекламу. А у аналитиков – вопросы к половине кандидатов. Ведь их фонды не заплатили налоги с потраченных на кампанию денег. Эти суммы достигали 10 млн. грн. Исправить ситуацию штабы могут до 10 мая. Тогда обнародуют и конечные результаты проверок.

Производители опломбировок для ящиков радуются: их удалось защитить от умышленных повреждений. В этом году пломбы-наклейки будут белые, на каждой есть герб Украины и уникальный код. Пластиковая пломба должна быть длинной, иначе это будет свидетельствовать о том, что ее повредили и пытались открыть ящик. Такие же пломбы предназначены и для мешков, в которых будут перевозить бюллетени в окружную избирательную комиссию.

В день голосования ожидается много фальсификаций, однако, специалисты утверждают: значительного влияния на результат они не дадут.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как найти себя в списках избирателей.

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