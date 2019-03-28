Вибори 2019: витрати кандидатів на агітацію та найпоширеніші порушення

В останні гарячі дні перед виборами президента соціологи оприлюднюють останні рейтинги кандидатів, аналітики підраховують витрати претендентів, поліція з понеділка – на посиленому режимі служби. У сам день голосувань МВС обіцяє задіяти 130 тис. правоохоронців.

Нині фіксують численні порушення у ході агітації та розміщенні реклами, тіньове фінансування і навіть підкуп виборців. Багато чорного піару проти лідерів перегонів.

На кампанію 44 кандидати витратили 1,2 млрд грн. Це офіційні проміжні дані. Витрати уперше за історію голосувань проаналізувала ЦВК разом із Нацагенством запобігання корупції.

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Найбільший виборчий фонд – 417 млн. грн., найменший – лише 500 грн. Діяльність фінансували і партії, і окремі громадяни. Розкошелились, переважно, на медійну рекламу. А в аналітиків – питання до половини кандидатів. Адже їхні фонди не заплатили податки із витрачених на кампанію грошей. Ці суми сягали 10 млн. грн. Виправити ситуацію штаби можуть до 10 травня. Тоді оприлюднять і кінцеві результати перевірок.

Виробники опломбувань для скриньок тішаться: їх вдалося захистити від навмисних пошкоджень. Цьогоріч пломби-наклейки будуть білі, на кожній є герб України та унікальний код. Пластикова пломба має бути довгою, інакше це свідчитиме про те, що її пошкодили і намагалися відкрити скриньку. Такі ж пломби призначені і для мішків, у яких перевозитимуть бюлетені в окружну виборчу комісію.

В день голосування очікується багато фальсифікацій, однак, фахівці переконують: значного впливу на результат вони не матимуть.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як знайти себе у списках виборців.

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