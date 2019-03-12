Выборы 2019: как будут наказывать за подкуп и нарушения правопорядка

Нарушителей порядка на выборах будут строго наказывать. Сегодня в ЦИК силовики решали, как противодействовать возможным подкупам избирателей, а еще – как обуздать желающих применять силу. Монополию на это имеет только власть.

Глава ГПУ предостерегает участников гонки от подкупа избирателей. Если докажут, что кто-то брал, а кто-то давал – накажут и тех, и других. Также обещают по завершению голосования тщательно пересчитать все корешки от бюллетеней. Чтобы не было виртуальных избирателей. Например, из числа тех, кто живет или работает за границей.

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В МВД обещают следить за чистотой кампании, и за порядком. И укрощать агрессивных. К тому же, наблюдателями на выборах зарегистрировались Национальные дружины. Они связаны с Нацкорпусом, что в субботу устроил массовые беспорядки под Администрацией Президента и в Черкассах. Более того, дружинники угрожали применять силу к нарушителям на выборах.

Но глава МВД уверяет – насилия не будет. За порядком будут следить более 130 тыс. правоохранителей. Полицейские будут заходить в помещение, как только кто-то будет вести себя агрессивно. В СБУ говорят: роль каждого правоохранителя на выборах четко расписана и не раз отработана. Поэтому ГПУ, МВД и СБУ вместе будут работать дальше, чтобы выборы прошли без нарушений.

К слову, Факты ICTV рассказывали о выборах 2019 в Украине.

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