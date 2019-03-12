Вибори 2019: як каратимуть за підкуп і порушення правопорядку

Порушників порядку на виборах суворо каратимуть. Сьогодні у ЦВК силовики вирішували, як саме протидіяти можливим підкупам виборців, а ще – як приборкати охочих застосовувати силу. Монополію на це має лише влада.

Очільник ГПУ застерігає учасників перегонів від підкупу виборців. Якщо доведуть, що хтось брав, а хтось давав – покарають і тих, і інших. Також обіцяють по завершенню голосування ретельно перерахувати всі корінці від бюлетенів. Аби не було віртуальних виборців. Наприклад, із числа тих, хто живе чи працює за кордоном.

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У МВС обіцяють стежити за чистотою кампанії, і за порядком. І приборкувати агресивних. До того ж, спостерігачами на виборах зареєструвались Національні дружини. Вони пов’язані із Нацкорпусом, що у суботу влаштував масові заворушення під Адміністрацією Президента і у Черкасах. Більше того, дружинники погрожували застосовувати силу до порушників на виборах.

Але очільник МВС запевняє – насилля не буде. За порядком слідкуватимуть понад 130 тис. правоохоронців. Поліцейські заходитимуть до приміщення, щойно хтось поводитиметься агресивно. У СБУ кажуть: роль кожного правоохоронця на виборах чітко розписана і не раз відпрацьована. Тож ГПУ, МВС та СБУ спільно працюватимуть далі, щоб вибори відбулися без порушень.

До слова, Факти ICTV розповідали про вибори 2019 в Україні.

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