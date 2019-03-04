Вибори в Україні: на КПП на Донбасі збільшився потік людей

На КПП з окупованими територіями нині збільшився потік людей. Їдуть в Україну за документами, які їм забезпечать право голосувати на виборах президента.

Через 5 років після славнозвісного референдуму 2014 року, про “відокремлення ОРДЛО” та надбання примарної державності, місцеві кажуть, що втомилися від розв’язаної, через це, війни, приходу російсько-окупаційних військ та нелегкого життя на окупованих територіях.

Люди їдуть, незважаючи на бойові дії, які російські окупанти ведуть, зокрема, й поблизу контрольних пунктів. Зазвичай вдень відлуння вибухів тихіше. Гучно вночі.

За словами українських прикордонників, останнім часом пасажиропотік на Донбасі збільшується, зокрема, й тому, що жителі тимчасово-непідконтрольних територій хочуть взяти участь у виборах президента України.

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Щоб взяти участь у голосуванні, переселенці та жителі непідконтрольних територій можуть подати заяву в будь-якій виборчій комісії та отримати одноразове посвідчення. Зробити це треба не пізніше, ніж за 5 днів до дня волевиявлення.

До слова, як ФСБ і Міноборони РФ отримують дохід з окупованих територій Донбасу.

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