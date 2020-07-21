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Взрыв на Позняках в Киеве: почему неизвестны причины и есть ли угроза для соседних домов

Сегодня исполняется месяц с момента взрыва на Позняках. Трагедия унесла жизни пяти человек. Без крыши над головой осталось 40 семей. Некоторые пострадавшие чудом спаслись.

Дважды в неделю жители разрушенного дома на Позняках приходят под свой подъезд. Для них теперь это место воспоминаний и встреч с чиновниками.

За месяц окончательных выводов экспертизы пока нет. Основная версия – взрыв газа из-за халатности газовиков, которые проверяли счетчики. Газ накапливался не один день. Люди говорят, что запах чувствовали в неожиданных местах – в полу или ванной.

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Всего за месяц новые дома дали меньше, чем половине пострадавших. Остальные ждут. Ими занимается Офис Президента. Некоторые застройщики отдают квартиры бесплатно. Те, кто жилье еще не получил, живут у родственников или в общежитиях. Большинство получили временное убежище в школе.

Другие жильцы дома, которые остались жить в своих квартирах, признаются, что опасаются за свою безопасность. Поэтому регулярно обращаются к чиновникам.

Кроме того, на той же улице вскоре после взрыва многоэтажки в другом доме произошел пожар. ГСЧС сообщила, что возгорание было на балконе одной из квартир.

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