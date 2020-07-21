Вибух на Позняках у Києві: чому невідомі причини і чи є загроза для сусідніх будинків

Сьогодні минає місяць із часу вибуху будинку на Позняках. Трагедія забрала життя п’яти людей. Без даху над головою залишилося 40 сімей. Деякі постраждалі дивом врятувались.

Двічі на тиждень мешканці зруйнованого будинку на Позняках приходять під свій під’їзд. Для них тепер це місце спогадів і зустрічей з чиновниками.

За місяць остаточних висновків експертизи досі немає. Основна версія – вибух газу через недбальство газовиків, які перевіряли лічильники. Газ накопичувався не один день. Люди кажуть, що запах відчували у несподіваних місцях – у підлозі чи ванній.

Читайте: У Затоці загорілися бази відпочинку Граніт та Атлантида

Загалом за місяць нові оселі дали менше, ніж половині постраждалих. Решта чекають. Ними опікується Офіс Президента. Деякі забудовники віддають квартири безкоштовно. Ті, хто житло ще не отримав, живуть у родичів або у гуртожитках. Більшість отримали тимчасовий притулок у школі.

Інші мешканці будинку, які залишились жити у своїх квартирах, зізнаються, що непокояться за свою безпеку. Тому регулярно звертаються до чиновників.

Окрім того, на тій же вулиці незадовго після вибуху багатоповерхівки в іншому будинку сталася пожежа. ДСНС повідомила, що загорання було на балконі однієї з квартир.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.