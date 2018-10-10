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Взрывы в Ичне продолжаются: дороги изрешечены снарядами, дома снесло полностью

Всю ночь вблизи города Ичня Черниговской области дежурила наша съемочная группа. По состоянию на вечер в Генштабе сообщили, что уже локализовано 35% пожара. Интенсивность взрывов уменьшилась. Ночь люди провели в местах эвакуации.

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– Полицейские, которые не пропускали в село, сообщили, что интенсивность взрывов внезапно увеличилась после трех ночи.

Несмотря на запрет, нам удалось найти объездные пути к закрытым селам. Дорога фактически изрешечена снарядами от реактивной системы залпового огня Град. В полях мы увидели и танковые снаряды.

К закрытой Августовке мы доехали под звуки взрывов со складов. Село пустое. Некоторые здания превратились в пепелища, хотя большинство домов выстояли. В небе над селом летает военная авиация.

В самой Ичне многие остались ночевать из местных. Чтобы избежать мародерства, некоторые прибегали к хитрости. Во многих домах просто оставляли включенным свет, как будто там кто-то есть, но сами хозяева ночевали в безопасных местах. Те, кто оставался на ночь, были готовы выехать в любой момент, – сообщает специальный корреспондент Владимир Михайлов.

Во избежание мародерства в городе организовали патрули. Что интересно, в основном видели патрульную полицию из Киева. Обходили дома они вместе с отрядами национальных дружин, прибывших на подкрепление. На улицах города проверяли практически каждый автомобиль, который двигался. А в домах, как только замечали что-то подозрительное, проводили осмотр. Хотя не всем местным это нравилось.

К слову, склады боеприпасов возле Ични начали взрываться 9 октября.

Причина взрывов складов боеприпасов в Ичне

  • Кража 33%, 135 голосов
    135 голосов 33%
    33%
  • Поджог 29%, 120 голосов
    120 голосов 29%
    29%
  • Халатность 27%, 110 голосов
    110 голосов 27%
    27%
  • Диверсия 11%, 46 голосов
    46 голосов 11%
    11%
Всего голосов: 411
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