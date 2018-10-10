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Вибухи в Ічні тривають: дороги зрешечені снарядами, будинки знесло вщент

Всю ніч поблизу міста Ічня на Чернігівщині чергувала наша знімальна група. Станом на вечір у Генштабі повідомили, що вже локалізовано 35% пожежі. Інтенсивність вибухів зменшилася. Ніч люди провели в місцях евакуації.

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“Поліцейські, які не пропускали у село, повідомили, що інтенсивність вибухів раптово збільшилася після третьої ночі. Попри заборону, нам вдалося знайти об’їздні шляхи до закритих сіл. Дорога фактично зрешечена снарядами від реактивної системи залпового вогню Град. В полях ми побачили і танкові снаряди. До закритої Августівки ми доїхали під звуки вибухів зі складів. Село порожнє. Деякі будівлі перетворилися на попелища, хоча більшість будинків вистояли. В небі над селом літає військова авіація. В самій Ічні багато хто залишився ночувати з місцевих. Аби уникнути мародерства деякі вдавалися до хитрощів. В багатьох будинках просто залишали увімкненим світло, так ніби там хтось є, однак самі господарі ночували у безпечніших місцях. Ті, хто залишався на ніч, був напоготові виїхати будь-якої миті.” Спеціальний кореспондент Володимир Михайлов.

Задля уникнення мародерства у місті організували патрулі. Що цікаво, переважно бачили патрульну поліцію з міста Києва. Обходили будинки вони разом із загонами національних дружин, які прибули на підкріплення. На вулицях міста перевіряли практично кожний автомобіль, який рухався. А в будинках, як тільки помічали щось підозріле, проводили огляд. Хоча не всім місцевим це подобалося.

До слова, вибухи в Ічні: на складах все ще детонують боєприпаси.

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