Выигрыши и уступки Украины в новой газовой сделке с Россией

За сутки до Нового года Газпром, Нафтогаз и новый Оператор ГТС Украины, в конце концов, подписали пакет соглашений о транзите газа. Контракт будет действовать следующие 5 лет, но может быть пролонгирован еще на 10 лет на таких же условиях.

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Согласно договору, в этом году отечественной ГТС прокачают минимум 65 млрд кубометров, и по 40 млрд кубов в течении следующих 4 лет. Это в разы меньше, чем способна наша ГТС. Однако за эти объемы Газпром обязан будет платить, даже если прокачает меньше. Для Украины это минимум 7,2 млрд долларов дохода в течение 5 лет.

К тому же, без Северного Потока-2, Россия должна будет осуществлять транзит через нашу ГТС дополнительные объемы. А за них придется платить уже по более высокому тарифу

Факты ICTV ранее писали о том, станут ли газовым хабом для Восточной Европы украинские ПХГ.

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