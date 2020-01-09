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Виграші та поступки України у новій газовій угоді з Росією

За добу до Нового року Газпром, Нафтогаз та новостворений Оператор ГТС України, зрештою, підписали пакет угод щодо транзиту газу. Контракт діятиме наступні 5 років, але може бути пролонгований ще на 10 років на таких же умовах.

Читайте: Транзит російського газу: скільки заробить Україна за 5 років

Згідно з угодою, цього року вітчизняною ГТС прокачають мінімум 65 млрд кубометрів, і по 40 млрд кубів протягом наступних 4 років. Це в рази менше, аніж здатна наша ГТС. Проте за ці обсяги Газпром зобов’язаний буде сплатити, навіть якщо прокачає менше. Для України це щонайменше 7,2 млрд доларів доходу протягом 5 років.

До того ж, без Північного Потоку-2, Росія муситиме транзитувати через нашу ГТС додаткові обсяги. А за них доведеться платити вже за вищим тарифом.

Факти ICTV раніше писали про те, чи стануть газовим хабом для Східної Європи українські ПСГ.

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