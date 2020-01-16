Вышли врачи, учителя и даже школьники: почему во Франции продолжаются протесты

Во Франции президент Эммануэль Макрон потерпел серьезное поражение – под давлением забастовщиков отказался от пенсионной реформы.

В этой стране граждане очень организованы и умеют отстаивать свои интересы.

В то же время глава Франции решил компенсировать потери внутри государства на внешней арене – оправдывает свою дружбу с Путиным и то, что Россия, захватив украинские территории, не возвращает их.

16 января французские профсоюзы заблокировали порты и нарушили производство электроэнергии. Оно упало на 10%. Подробности – в сюжете Евгении Овчинниковой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как во Франции 340 тыс. человек вышли на акции против пенсионной реформы Макрона.

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