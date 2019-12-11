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Во Франции 340 тыс. человек вышли на акции против пенсионной реформы Макрона

Французы вновь вышли на улицы городов, протестуют против пенсионной реформы, продвигаемой президент Эммануэль Макрона.

Всего в акциях накануне приняли участие не менее 340 тыс. человек. Это намного меньше, чем на таких же акциях на прошлой неделе, тогда было 800 тыс. человек.

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Впрочем, и новая акция озадачила власть. В стране не работало много школ, транспортное движение было парализовано. В Париже митингующие перекрыли несколько важных трасс на подъезде к столице.

В некоторых городах, в частности в Нанте и Лионе, полиция жестко разогнала демонстрантов слезоточивым газом.

Во Франции сейчас действует сразу 42 пенсионные системы. Каждая из них устанавливает свой пенсионный возраст и размер выплат. Власти хотят ввести одну универсальную систему. Это означает лишение льгот представителей многих профессий.

Напомним, в Минске беларусы вышли на акцию против интеграции с РФ.

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