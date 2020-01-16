Вийшли лікарі, вчителі і навіть школярі: чому у Франції тривають протести

У Франції президент Еммануель Макрон зазнав відчутної поразки – під тиском страйкарів відмовився від пенсійної реформи.

У цій країні громадяни дуже організовані і вміють відстоювати свої інтереси.

Водночас очільник Франції вирішив компенсувати втрати всередині держави на зовнішній арені – виправдовує свою дружбу з Путіним і те, що Росія, загарбавши українські території, не повертає їх.

16 січня французькі профспілки заблокували порти та порушили виробництво електроенергії. Воно впало на 10%. Подробиці – в сюжеті Євгенії Овчиннікової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Франції 340 тис. людей вийшли на акції проти пенсійної реформи Макрона.

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