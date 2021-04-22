Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Викликає рак і ламає авто: чим шкідливе неякісне пальне та як визначити

В Україні панує фальсифікат на ринку пального – наразі його до половини від усього обсягу. Втрати держави від таких ділків – 20 млрд грн щороку. За останні кілька років від 20 до 50% АЗС додають шкідливі розчинники до пального.

На несумлінних заправках бензин коштує найдешевше. Низької ціни вдається досягти через низьку якість пального та фінансові зловживання. На деяких АЗС навіть фальсифікують чеки, а кошти йдуть повз касу. Другий варіант – станції розбавляють пальне і різними махінаціями наварюють собі мінімум 12% рентабельності.

Найчастіше неякісне паливо виробляють на малих напівлегальних нафтопереробних заводах та нафтобазах.

Читайте
Що буде з цінами на паливо в Україні – прогноз Мінекономіки

Окрім того, неякісний бензин шкодить і автомобілю, і навколишньому середовищу. Така суміш  містить перевищення норм сірки та бензолу, а специфічні домішки – ароматичні аміни – небезпечні не лише для автомобіля, а навіть можуть спричинити рак.

Контроль за нелегальним обігом пального

У березні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наказав створити в областях міжвідомчі робочі групи для боротьби з нелегальним обігом пального.

Крім того, глава уряду доручив Антимонопольному комітету перевірити дотримання вимог щодо конкуренції на ринку.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Що буде з цінами на паливо в Україні – прогноз Мінекономіки
Що буде з цінами на паливо в Україні – прогноз Мінекономіки
В Україні заборонили облаштовувати парковки на тротуарах
В Україні заборонили облаштовувати парковки на тротуарах
Автопарк України очолив рейтинг найстаріших машин у Європі
Автопарк України очолив рейтинг найстаріших машин у Європі
В Україні нові правила видання номерів на авто – що змінилося
В Україні нові правила видання номерів на авто – що змінилося
Ціни на пальне в Україні: чому дорожчає бензин, газ та дизель
Ціни на пальне в Україні: чому дорожчає бензин, газ та дизель
Коли змінюють ланцюг ГРМ
Коли змінюють ланцюг ГРМ
Вартість розмитнення авто в Україні може зменшитися на 30%
Вартість розмитнення авто в Україні може зменшитися на 30%
Місцеві бюджети отримуватимуть частину акцизу з пального – Кабмін схвалив порядок
Місцеві бюджети отримуватимуть частину акцизу з пального – Кабмін схвалив порядок
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка