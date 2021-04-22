Викликає рак і ламає авто: чим шкідливе неякісне пальне та як визначити

В Україні панує фальсифікат на ринку пального – наразі його до половини від усього обсягу. Втрати держави від таких ділків – 20 млрд грн щороку. За останні кілька років від 20 до 50% АЗС додають шкідливі розчинники до пального.

На несумлінних заправках бензин коштує найдешевше. Низької ціни вдається досягти через низьку якість пального та фінансові зловживання. На деяких АЗС навіть фальсифікують чеки, а кошти йдуть повз касу. Другий варіант – станції розбавляють пальне і різними махінаціями наварюють собі мінімум 12% рентабельності.

Найчастіше неякісне паливо виробляють на малих напівлегальних нафтопереробних заводах та нафтобазах.

Окрім того, неякісний бензин шкодить і автомобілю, і навколишньому середовищу. Така суміш містить перевищення норм сірки та бензолу, а специфічні домішки – ароматичні аміни – небезпечні не лише для автомобіля, а навіть можуть спричинити рак.

Контроль за нелегальним обігом пального

У березні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наказав створити в областях міжвідомчі робочі групи для боротьби з нелегальним обігом пального.

Крім того, глава уряду доручив Антимонопольному комітету перевірити дотримання вимог щодо конкуренції на ринку.

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