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Факты / Видео / Украина

Похищение первого заместителя городского головы Энергодара

Елена Баранова Видеоредактор

Во временно оккупированном Энергодаре российские военные похитили первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. На связь, говорят в местной мэрии, чиновник не выходил со вчерашнего дня.

Сейчас место его нахождения неизвестно. За последние два дня россияне похитили более десятка украинских патриотов, оказавших сопротивление. Их пытали и убеждали перейти на сторону захватчиков.

Поэтому должностные лица исполкома просят своих коллег и местных активистов быть крайне осторожными и никому не сообщать о своем местонахождении.

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