Похищение первого заместителя городского головы Энергодара
Во временно оккупированном Энергодаре российские военные похитили первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. На связь, говорят в местной мэрии, чиновник не выходил со вчерашнего дня.
Сейчас место его нахождения неизвестно. За последние два дня россияне похитили более десятка украинских патриотов, оказавших сопротивление. Их пытали и убеждали перейти на сторону захватчиков.
Поэтому должностные лица исполкома просят своих коллег и местных активистов быть крайне осторожными и никому не сообщать о своем местонахождении.
2022-03-20
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