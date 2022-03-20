Викрадення першого заступника міського голови Енергодара

У тимчасово окупованому Енергодарі російські військові викрали першого заступника міського голови Івана Самойдюка. На зв’язок, кажуть у тамтешній мерії, урядник не виходив відучора.

Наразі місце його перебування невідоме. За останні два дні росіяни викрали більше десятка українських патріотів, які чинили окупантам спротив. Їх катували та переконували перейти на бік загарбників.

Тож, посадовці виконкому просять своїх колег та місцевих активістів бути вкрай обережними й нікому не повідомляти про своє місцеперебування.

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