Вирізали понад 50 дерев. На Черкащині чорні лісоруби знищили вікові реліктові дуби
На Черкащині чорні лісоруби вирізали понад півсотні дерев лісового масиву в урочищі Довжик. Знищили й понівечили, зокрема, і зо три десятки вікових реліктових дубів. Така ж ситуація була тут і торік. Тоді навіть відкрили кримінальне провадження.
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На виїзді з урочища галявина. На ній вже розрізані колоди, складене гілля і сліди від вантажівки. Про активну лісозаготівлю в урочищі владу і екологів сповістили місцеві мешканці, які останні кілька тижнів чують звуки бензопил. Деталі у сюжеті Ірини Цимбал.
Факти ICTV раніше писали про те, хто вирубує ліси у Карпатах і чому штрафи не зупиняють.
2020-01-11
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