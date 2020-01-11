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Факти / Відео / Україна

Вирізали понад 50 дерев. На Черкащині чорні лісоруби знищили вікові реліктові дуби

На Черкащині чорні лісоруби вирізали понад півсотні дерев лісового масиву в урочищі Довжик. Знищили й понівечили, зокрема, і зо три десятки вікових реліктових дубів. Така ж ситуація була тут і торік. Тоді навіть відкрили кримінальне провадження.

Читайте: Заборона вирубування карпатських лісів: чому закон діє навпаки

На виїзді з урочища галявина. На ній вже розрізані колоди, складене гілля і сліди від вантажівки. Про активну лісозаготівлю в урочищі владу і екологів сповістили місцеві мешканці, які останні кілька тижнів чують звуки бензопил.  Деталі у сюжеті Ірини Цимбал.

Факти ICTV раніше писали про те, хто вирубує ліси у Карпатах і чому штрафи не зупиняють.

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