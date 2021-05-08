Высадили почти 1000 га леса: как с помощью воды в Черкасской области сажают дубы

Лесхоз в Черкасской области экспериментирует со способами хранения семян дуба. Из-за изменений климата традиционный метод хранения в песке — неэффективен.

Треть посевного материала портится. Зато старый дедовский метод дает крепкие желуди, которые хорошо всходят и приживаются. Но для этого они должны зимовать в воде.

Погружают посевной материал в воду еще в начале ноября. Оптимальная температура воды для желудей от нуля до 2-3 градусов.

Весной еще влажным прудовый желудь везут на посадку. На поле уже ждет трактор со специальным самодельным агрегатом. За день так могут посадить 4 га будущих дубков.

Сеять методом шпигования почти в десять раз дешевле, чем саженцами, подсчитали лесники. Так же поступают в Германии.

В лесничестве в Черкасской области в этом году высадили 16 га будущего дубовой рощи. Всего в области этой весной завершают высаживать почти 1000 га лесов, и более половины из них — дубовые.

Также уникальными технологиями посадки пользуются и на Львовщине. Там зелень растет не в почве, а в бассейне. Свет, полив и удобрение в теплице контролирует компьютеризированная система.

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