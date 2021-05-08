Висадили майже 1000 га лісу: як за допомогою води на Черкащині саджають дуби

Лісгосп на Черкащині експериментує зі способами зберігання насіння дуба. Через зміни клімату традиційний метод зберігання у піску – неефективний.

Третина посівного матеріалу псується. Натомість старий дідівський метод дає міцні здорові жолуді, які гарно сходять і приживаються. Але для цього вони мають зимувати у воді.

Занурюють посівний матеріал у воду ще на початку листопада. Оптимальна температура води для жолудів від нуля до 2-3 градусів.

Весною ще вологим ставковий жолудь везуть на посадку. На полі вже чекає трактор зі спеціальним саморобним агрегатом. За день так можуть посадити 4 га майбутніх дубків.

Сіяти методом шпигування майже вдесятеро дешевше, аніж саджанцями, підрахували лісівники. Так само роблять у Німеччині.

У лісництві у Черкаській області цьогоріч висадили 16 га майбутнього дубового гаю. Загалом в області цієї весни завершують висаджувати майже 1000 га лісів, і понад половина з них – дубові.

Також унікальними технологіями посадки користуються і на Львівщині. Там зелень росте не в ґрунті, а в басейні. Світло, полив та добриво у теплиці контролює комп’ютеризована система.

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