Изможденные и покрытые ранами: в Одессе родители закрыли в квартире троих детей

В Одессе спасатели освободили из дома девочек двух и шести лет, а также годовалого мальчика, которых родители закрыли в доме на длительное время и ушли.

Когда от голода малышам уже было плохо, старшая девочка начала кричать и просить о помощи.

Наконец соседи вместе со спасателями достали пленников.

Все трое истощены и с признаками насилия на теле. В частности, у шестилетней девочки были гематомы, крупные синяки, царапины и следы от ожогов. У годовалого мальчика – синяки и раны от памперса.

– У мальчика на том месте, где надет памперс, были сплошные раны. Ребенку – год и три месяца, а он постоянно лежит, – говорит соседка Елена.

Кроме того, малыши жили в условиях полной антисанитарии.

О матери и отце известно, что они нигде не работают, пьянствуют и часто оставляют детей одних.

Теперь их могут лишить родительских прав.

Почему социальные службы до сих пор не обращали на эту семью внимания, неизвестно.

В Николаеве женщина задушила младенца

В мае в Николаеве задержали женщину, которая задушила младенца и выбросила его в ванну с хламом.

Семья жила с трупом новорожденного три дня. Муж роженицы утверждал, что о беременности жены не знал, а когда начались роды не слышал, потому что спал.

Супруги воспитывают еще пятерых детей – от двух до шести лет.

Фото: Depositphotos

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