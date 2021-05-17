Изможденные и покрытые ранами: в Одессе родители закрыли в квартире троих детей
В Одессе спасатели освободили из дома девочек двух и шести лет, а также годовалого мальчика, которых родители закрыли в доме на длительное время и ушли.
Когда от голода малышам уже было плохо, старшая девочка начала кричать и просить о помощи.
Наконец соседи вместе со спасателями достали пленников.
Все трое истощены и с признаками насилия на теле. В частности, у шестилетней девочки были гематомы, крупные синяки, царапины и следы от ожогов. У годовалого мальчика – синяки и раны от памперса.
– У мальчика на том месте, где надет памперс, были сплошные раны. Ребенку – год и три месяца, а он постоянно лежит, – говорит соседка Елена.
Кроме того, малыши жили в условиях полной антисанитарии.
О матери и отце известно, что они нигде не работают, пьянствуют и часто оставляют детей одних.
Теперь их могут лишить родительских прав.
Почему социальные службы до сих пор не обращали на эту семью внимания, неизвестно.
В Николаеве женщина задушила младенца
В мае в Николаеве задержали женщину, которая задушила младенца и выбросила его в ванну с хламом.
Семья жила с трупом новорожденного три дня. Муж роженицы утверждал, что о беременности жены не знал, а когда начались роды не слышал, потому что спал.
Супруги воспитывают еще пятерых детей – от двух до шести лет.
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