Виснажені та вкриті ранами: в Одесі батьки зачинили в квартирі трьох дітей

В Одесі рятувальники визволили з будинку дівчаток двох і шести років та однорічного хлопчика, яких батьки зачинили в хаті на тривалий час і пішли.

Коли від голоду малечі вже було погано, старша дівчинка почала кричати й просити про допомогу.

Урешті сусіди разом із рятувальниками дістали бранців.

Усі троє – виснажені та з ознаками насилля на тілі. Зокрема, у шестирічної дівчинки були гематоми, великі синці, подряпини та сліди від опіків. В однорічного хлопчика – синці й рани від памперса.

– У хлопчика на тому місці, де вдягнений памперс, були суцільні рани. Дитині – рік та три місяці, а він постійно лежить, – говорить сусідка Олена.

Крім того, малеча жила в умовах повної антисанітарії.

Про матір і батька відомо, що вони ніде не працюють, пиячать і часто залишають малюків самих.

Тепер їх можуть позбавити батьківських прав.

Чому соціальні служби досі не звертали на цю родину уваги, невідомо.

У Миколаєві жінка задушила немовля

У травні в Миколаєві затримали жінку, яка задушила немовля та викинула його у ванну з мотлохом.

Родина жила з трупом новонародженого три дні. Чоловік породіллі стверджував, що про вагітність дружини не знав, а коли почалися пологи не чув, бо спав.

Подружжя виховує ще п’ятьох дітей – від двох до шести років.

Фото: Depositphotos

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