Виснажені та вкриті ранами: в Одесі батьки зачинили в квартирі трьох дітей
В Одесі рятувальники визволили з будинку дівчаток двох і шести років та однорічного хлопчика, яких батьки зачинили в хаті на тривалий час і пішли.
Коли від голоду малечі вже було погано, старша дівчинка почала кричати й просити про допомогу.
Урешті сусіди разом із рятувальниками дістали бранців.
Усі троє – виснажені та з ознаками насилля на тілі. Зокрема, у шестирічної дівчинки були гематоми, великі синці, подряпини та сліди від опіків. В однорічного хлопчика – синці й рани від памперса.
– У хлопчика на тому місці, де вдягнений памперс, були суцільні рани. Дитині – рік та три місяці, а він постійно лежить, – говорить сусідка Олена.
Крім того, малеча жила в умовах повної антисанітарії.
Про матір і батька відомо, що вони ніде не працюють, пиячать і часто залишають малюків самих.
Тепер їх можуть позбавити батьківських прав.
Чому соціальні служби досі не звертали на цю родину уваги, невідомо.
У Миколаєві жінка задушила немовля
У травні в Миколаєві затримали жінку, яка задушила немовля та викинула його у ванну з мотлохом.
Родина жила з трупом новонародженого три дні. Чоловік породіллі стверджував, що про вагітність дружини не знав, а коли почалися пологи не чув, бо спав.
Подружжя виховує ще п’ятьох дітей – від двох до шести років.
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