Висотки посеред приватного сектору. В Жулянах незаконно будують житловий комплекс

Одвічний біль Києва – це хаотична, недолуга і часто незаконна його забудова, висотки ростуть на кожному вільному клаптику землі. У Солом’янському районі в Жулянах на історичній місцевості, де колись було село – нині затишний мікрорайон із приватними оселями.

Та просто біля садиб людей почали зводити висотку. Обіцяють три поверхи, та споруджують її без жодних документів і з порушенням усіх будівельних норм. За фактом незаконної забудови навіть відкрито кримінальне провадження – та цегла за цеглою процес триває.

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Три роки тому землю навколо викупив один власник і почав масштабне будівництво. Спочатку звели таунхауси, а кілька місяців тому, з іншого боку – почали виростати багатоквартирні будинки.

Схожа картина і через дорогу. Тут теж наповну йде будівництво. За проектом має бути 50 смарт-квартир. Жодної інформації про будівельний об’єкт. Робітники працюють без дотримання елементарних правил безпеки.

Також невідомо як працюватиме каналізація та водопостачання, бо централізованого тут немає. Непередбачений і паркінг для 50 родин.

Мешканці району вже зверталися і до ДАБІ Києва і до департаменту містобудування та архітектури. Відповідь одна – жодних дозволів не давали.

І хоч фактом незаконного будівництва відкрито кримінальне провадження, жодної іншої реакції правоохоронців і чиновників нема, тож підприємливі ділки швидко зводять все нові поверхи.

Київський Острів. Загублене місто в столиці

Факти ICTV відшукали у Києві загублене місто. Воно розташувалось біля самісінького Дніпра у промисловій зоні на Видубичах.

Понад 30 років там люди живуть без документів на землю та будинки, за комунальні послуги не платять, бо їх фактично немає, а швидка чи пожежна сюди приїжджають дуже рідко.

Своє поселення, яке має не одну легенду, називають Острів. Деякі помешкання ніби з будівельного сміття, а паркани – із підручних засобів.

Чужинці сюди заходять рідко, тож появі гостей раді не всі. Тут навіть є свій староста.

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