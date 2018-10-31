Виставка про жінок і їхній простір: живий архів українок у PinchukArtCentre
Живий архів українського мистецтва за майже 40 років представив PinchukArtCentre. Тут творчі роботи лише наших художників.
У фокусі жінка як митець, як особистість чи бізнесвумен. Про те, як вони живуть у чоловічому світі, як створюють художні роботи розкаже нова виставка Свій простір.
Тут про історичні феномени, впливи та обмеження. Зібрала доробки дослідницька платформа PinchukArtCentre. Команда працювала над ідеєю 2 роки.
Учасники дослідницької платформи PinchukArtCentre зібрали найрізноманітніші доробки українок за останні майже 40 років. Кожна з робіт розкаже власний погляд на роль жінки у нашому мистецтві і за радянських часів, і за період незалежності.
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Тут про незручні запитання, історичні феномени, про сучасне переосмислення. Є що почерпнути не лише для жінок. Але виставка про них і про їхній простір. Побачити історичну колекцію українок можна до 6 січня. Вхід традиційно вільний.
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