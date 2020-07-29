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Виставка, яку через карантин не всі встигли подивитися – відкрився PinchukArtCentre

Напередодні відкрився для відвідувачів центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre.

Відвідувачам показують виставку, яку через карантин не всі встигли подивитися. Це твори 20 молодих українських митців – номінантів премії PinchukArtCentre 2020.

Митцям традиційно не робили обмежень у темах.

Виставка відкрилася на початку лютого і щодня збирала сотні відвідувачів. Але пропрацювала трохи більше місяця. Тому її вирішили продовжити до кінця року.

Поціновувачам сучасного мистецтва PinchukArtCentre обіцяє чітко дотримуватись усіх карантинних норм.

До зал пускають одного відвідувача на 5 м виставкових площ, а прибиральниці, що дві години обробляють поверхні дезінфектором, аби убезпечити і відвідувачів, і співробітників.

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