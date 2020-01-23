Выступления Зеленского, Сенцова и Гончарука в Давосе – главные темы

В усиленном режиме работал накануне Украинский дом в Давосе. Поздно вечером его посетил президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с участниками инвестиционного совета посмотрел видеоролик с призывом инвестировать в нашу страну.

Нынешнее многоформатное пространство Украинского дома стало крупнейшим с начала основания. Зеленский поблагодарил организаторов за возможность для Украины продемонстрировать свое лицо. Ранее в речи на форуме он предложил бизнесменам привлекательные условия. В частности, налоговые каникулы и персонального менеджера.

Читайте: Украина – хороший бизнес-партнер: что говорят о стране на форуме в Давосе

Перед заседанием инвестиционного совета Министерство инфраструктуры Украины и немецкая компиния Deutsche Bahn подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в отрасли и развития Укрзализныци. Пока речь не идет о приватизации или концессии – только о стратегическом партнерстве. Премьер Алексей Гончарук считает это хорошим началом.

Важность экономического развития, выступая на другой дискуссии в Украинском доме, отметил и режиссер, бывший пленник Кремля Олег Сенцов.

Также в Украинском доме в Давосе состоялся традиционный завтрак, который организовывает Фонд Виктора Пинчука. Тема обсуждения: Украина 2020 – новая реальность, новый нарратив, новые вызовы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на форуме в Давосе представили новый манифест.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.