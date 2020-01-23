Виступи Зеленського, Сенцова і Гончарука у Давосі – головні теми

У посиленому режимі працював напередодні Український дім у Давосі. Пізно ввечері його відвідав президент України Володимир Зеленський. Разом із учасниками інвестиційної ради подивився відеоролик із закликом інвестувати в нашу державу.

Цьогорічній багатоформатний простір Українського дому став найбільшим від початку заснування. Зеленський подякував організаторам за можливість для України продемонструвати своє обличчя. Раніше у промові на форумі він запропонував бізнесменам привабливі умови. Зокрема, податкові канікули і персонального менеджера.

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Перед засіданням інвестиційної ради Міністерство інфраструктури України і німецька компінія Deutsche Bahn підписали меморандум про стратегічну співпрацю в галузі й розвитку Укрзалізниці. Поки не йдеться про приватизацію чи концесії – тільки про стратегічне партнерство. Прем’єр Олексій Гончарук вважає це хорошим початком.

На важливості економічного розвитку, виступаючи на іншій дискусії в Українському домі, наголосив і режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов.

Також в Українському домі у Давосі відбувся традиційний сніданок, який організовує Фонд Віктора Пінчука. Тема обговорення: Україна 2020 – нова реальність, новий наратив, нові виклики.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на форумі в Давосі представили новий маніфест.

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